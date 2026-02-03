Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!

Transferde tam anlamıyla gaza basan Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan için harekete geçti.
Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe'nin kapısını çaldı.
Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı ve Göztepe'ye resmi teklifini iletti. Göztepe, Beşiktaş'tan gelen 5+1 milyon Euro'luk son teklifi kabul etti.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ
Beşiktaş, Junior Olaitan'ın salı günü saat 14.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı.
Olaitan, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş'a imza atacak.
Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
