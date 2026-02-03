03 Şubat
Galatasaray'da transfer zirvesi; fırsatlar aranıyor

Galatasaray'da transfer zirvesi gerçekleştirildi; transfer dönemi biten liglerdeki oyuncuların durumları masaya yatırıldı.

calendar 03 Şubat 2026 09:59
Fotoğraf: AA
Galatasaray, Avrupa'nın üst düzey liglerinde ara transfer döneminin bugün itibarıyla sona ermesini fırsata çevirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar bu nedenle pazartesi akşamı bir transfer zirvesi daha gerçekleştirdi.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu gündemdeki isimleri masaya yatırdı. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle beraber üst düzey liglerle anılan ama transferi gerçekleşmeyen isimlerin şartlarının yeniden ele alınacağı öğrenildi.


TRANSFER DÖNEMİ BİTEN LİGLERE BAKILACAK

Birkaç hafta önce ilgi duyulan ama yüksek maliyet nedeniyle beklemeye alınan oyuncuların durumuna bakılacağı belirtildi. Almanya, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'da transfer pazartesi gecesi sona erdi.

İspanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde de bugün tamamlanacak. Galatasaray'ın öncelikli hedefinin genç, potansiyeli yüksek bir ismi kiralamak olduğunun altı çizildi. Cim-Bom'un orta sahaya yapacağı son takviye ile beraber Şampiyonlar Ligi listesine üç yeni ismin dahil edeceği belirtildi.

Aslan'da Noa Lang ve Asprilla dışında gerçekleşecek orta saha transferi de listeye eklenecek.

