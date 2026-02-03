02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-179'

Gaziantep FK'da Deian Sorescu ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Deian Sorescu'nun sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edildiğini ve başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini açıkladı.

calendar 03 Şubat 2026 00:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Sorescu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Deian Sorescu'nun dün oynanan karşılaşmada bir pozisyon sonrası sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edildiği ve bugün ameliyat edildiği belirtildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt tarafından gerçekleştirilen operasyonla sporcumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Deian Sorescu'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olup, tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
