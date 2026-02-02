02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-181'

Serdar Dursun: "1-0'ı alsaydık kazanabilirdik"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Serdar Dursun, Asensio'nun golünün maçın kaderini belirlediğini belirtti.

calendar 02 Şubat 2026 23:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serdar Dursun: '1-0'ı alsaydık kazanabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre." dedi.
 
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bugün maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını, iç saha avantajıyla maçı kazanmak istediklerini ve bu sezon çoğu puanı burada aldıklarını söyledi.
 
Dursun, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "İlk 25-30 dakika top daha çok bizdeydi. 'Kim öne geçer' deseydiniz o Kocaelispor olurdu ama son ortalar, son pasları ne yazık ki değerlendiremedik." diye konuştu.
 
Büyük takımlar karşısında üstünlüğü tamamen ele geçirmek için 1-0'ı yakalamak gerektiğini vurgulayan Dursun, "Fenerbahçe de aslında ilk yarı oyunda yoktu ama Asensio'nun bireysel kalitesiyle çok muhteşem bir gol attı. Öne geçince skor avantajı ona geçti." ifadelerini kullandı.
 
Serdar Dursun, rakibin ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle daha iyi baskı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:
 
"Fenerbahçe daha çok baskı yapınca arkadan oyun kurmak biraz zorlaştı bizim için. Orada da birkaç pozisyon vardı, 1-1'lik. Atamayınca, 2-0 olunca maç onlara doğru gitti. Son dakikalar 2-1 yapmaya çalıştık, olmadı. 1-0 öne geçsek kazanırdık bugün. Asensio'nun golünden sonra Fenerbahçe'ye doğru döndü ibre. İnşallah perşembe günü Beşiktaş maçı var burada. Kupada 3 puan almak istiyoruz."
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.