02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
2-0DA
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
1-145'
02 Şubat
Udinese-Roma
0-048'
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
0-02'

Selçuk İnan: "Biz daha etkiliydik"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 02 Şubat 2026 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Biz daha etkiliydik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İnan, "Her iki yarıda da daha etkili olduğumuzu düşünüyorum. Birbirinin aynısı iki devre oynadık gibi. Baskılı başladık, pozisyonlar bulduk, gerçekten oyuncularımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Mücadele ettiler. İlk yarının sonuna doğru Asensio'nun golü... İkinci yarıya da baskılı başladık, gol geliyor derken ikinci golü yedik. Çok üzüldüğüm bir maç oldu. Oyuncular çok istediler, mücadele ettiler. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum ama bir yandan da futbol böyle bir oyun. Çok kaliteli oyuncular beklemediğiniz anlarda farklı işler yapabiliyorlar. Bugün de öyle oldu." dedi.

Selçuk İnan, "Maçtan önce bu kadar taraftarımız bizi destekledi. Stadyumu doldurdular. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.