02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
2-045'
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
1-045'
02 Şubat
Udinese-Roma
0-0DA
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Fenerbahçe'den N'Golo Kante için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N'Golo Kante için konuştu.

calendar 02 Şubat 2026 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 23:03
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den N'Golo Kante için açıklama!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N'Golo Kante transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Kocaelispor maçı sonrası transfer sorusuna yanıt veren Ali Gürbüz "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli yönetici ayrıca "Sezon sonunda biz şampiyon olacağız." açıklamasını yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
