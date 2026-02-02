Fenerbahçe'den N'Golo Kante için açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, N'Golo Kante transferiyle ilgili açıklama yaptı.
Kocaelispor maçı sonrası transfer sorusuna yanıt veren Ali Gürbüz "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetici ayrıca "Sezon sonunda biz şampiyon olacağız." açıklamasını yaptı.
Kocaelispor maçı sonrası transfer sorusuna yanıt veren Ali Gürbüz "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetici ayrıca "Sezon sonunda biz şampiyon olacağız." açıklamasını yaptı.