Kayserispor'da Seçim Kararı!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan seçim kararı!

Kayserispor'da Seçim Kararı!
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın yaptığı açıklamayla kulübün seçimli olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu...

''SÖZ SAHİBİ OLAMAYA DAVET EDİYORUZ''
Kulüpten yapılan açıklamada;
Göreve geldikleri günden bu yana kulübün mali ve sportif istikrarını sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Açıkalın, transfer yasağı ve FIFA dosyalarıyla devralınan kulübün yapısal olarak güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldığını ifade etti. Mali ve idari yapılanmanın güçlendirilirken, sportif hedeflerin de kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Üreten ve kendi özkaynaklarıyla güçlenen bir kulüp vizyonu benimsediklerini kaydeden Açıkalın, altyapı ve futbolcu kaynağının sürdürülebilir bir gelir modeli olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Başkan Açıkalın, kulübe yeni bir heyecan kazandırmak ve şehrin ortak aklını devreye sokmak amacıyla seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirterek, genel kurul detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kayseri halkını ve kulüp paydaşlarını genel kurula katılmaya davet eden Açıkalın, "Kayserispor'un geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyoruz" dedi.

LİGDEKİ DURUMU
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 20 hafta sonunda yalnızca 2 galibiyet alırken 9 kez rakipleri ile puanları paylaştı. Bu sonuçlarla 15 puanla 18 takım arasında 17. sırada bulunuyor.


