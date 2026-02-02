02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
Sunderland-Burnley
23:00
Mallorca-Sevilla
23:00
Udinese-Roma
22:45
AVS-Braga
21:45
Casa Pia-FC Porto
23:45

2. Bursa Uluslararası Spor Festivali 23 Mart'ta başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, 23 Mart-19 Mayıs'ta organize edilecek

calendar 02 Şubat 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle, 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, 23 Mart-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Badminton, dart, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, hentbol, kort tenisi başta olmak üzere toplam 18 farklı branşta etkinliklerin düzenleneceği festivale 150 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin yalnızca bir spor organizasyonu değil, güçlü bir toplumsal buluşma olduğunu söyledi.

Festivalin kentler arasında dostluğun ve dayanışmanın güçlendirildiği çok değerli bir köprü olduğunu belirten Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporu erişilebilir, kapsayıcı ve yaşamın her alanına yayılan bir hak olarak görüyoruz. Bu anlayışla da sporu hayatın her alanına yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz, çünkü biliyoruz ki hareket eden Bursa sağlıklı Bursa'dır." diye konuştu.


Bozbey, festivalin her geçen yıl büyüyerek Bursa'nın güçlü geleneklerinden biri haline geleceğini anlatarak, tüm Bursalıları bu büyük hareketin parçası olmaya davet etti.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da sporun tabana yayılması konusunda bütün paydaşların ve şehrin birlikte düzenlediği festivalin ikincisini yapmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise toplam 18 çalışma grubunda kentlilik bilincini ve ait aidiyet duygusunu geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu da emeği geçenlere teşekkür ederek festivalin sağlıkla tamamlanmasını temenni etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şensoy ise sporun emek vermeyi, sabretmeyi ve birlikte yol almayı öğrettiğini söyledi.

Sahada kazanılan bu alışkanlıkların üretimin, girişimciliğin ve sürdürülebilir ekonomik başarının temelini oluşturduğunu dile getiren Şensoy, şöyle konuştu:

"Çalışma kültürü güçlü olan toplumlar büyümeyi kalıcı hale getirecek zeminleri oluşturmaktadır. Sporla kazanılan disiplin iş hayatında kaliteye dönüşür. Takım ruhu, işletmelerde de verimliliği artırır. Gençlerimizin spor sayesinde edindiği öz güven ise kentimizin rekabet gücünü besler. Bu yönüyle spor geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biridir. İnsana yatırım yapan şehirler yarınını daha sağlam temeller üzerine kurar."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
