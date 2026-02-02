02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Galatasaray Daikin'de Carutasu'yla yola devam

Galatasaray Daikin Voleybol Takımı, Rumen asıllı Türk pasör çaprazı Alexia Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

calendar 02 Şubat 2026 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Galatasaray Daikin'de Carutasu'yla yola devam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda milli voleybolcu Alexia Carutasu'nun sözleşme süresini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesine imza attı.

"YATIRIMLARLA GALATASARAY'I DAHA YUKARIYA ÇIKARACAĞIZ"

Başkan Özbek, değerlendirmesinde "Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diyorum. Zaten milli takımda kadın voleybolda çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel bir ve başarılı bir sezon geçirir." dedi.

Alexia Carutasu, sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu geçirdiğini belirterek "Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur ve gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.