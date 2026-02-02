02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı

Uşakspor, Koreli bir rapçinin giydiği Uşak ceketi sayesinde dünya gündemine oturdu

calendar 02 Şubat 2026 15:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansa rağmen kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle geçen hafta Teknik Direktör Ergün Penbe'nin görevinden ayrıldığı Uşakspor sürpriz şekilde dünya çapında gündem olmayı başardı.

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konsere üzerinde Uşakspor logosunun bulunduğu kırmızı-siyah ceketle çıkması sosyal medyada gündem oldu. Uşak'a kuş uçusu 8 bin kilometre mesafede olan Seul'de Uşakspor logolu ceket çılgınlığı yaşandı.

Taeyong'un Uşakspor'un 2 yıl önceki forma tedarikçisinin ürünü olan özel ceketinin Kore'de yaklaşık 40 bin TL'den satışa çıktığı öğrenilirken, Uşakspor ise dünya çapında reklam oldu. Uşakspor yönetimi ilginç olayın ardından, "Sanatçı Taeyong'un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir. Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
