Brandon Ingram, All-Star seçilmemesine kırgın

Toronto Raptors yıldızı Brandon Ingram, 2026 NBA All-Star maçına yedek olarak seçilmemesinin kendisini duygusal olarak etkilediğini açıkça dile getirdi.

02 Şubat 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brandon Ingram, All-Star seçilmemesine kırgın
Raptors'ın Utah Jazz'ı 107-100 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Ingram, Sportsnet'ten Michael Grange'a şu ifadeleri kullandı:

"O an için, elbette canımı yaktı. Maç sırasında bunu içselleştirmek zordu.
Bunu bir kenara bırakıp sahada en etkili şekilde nasıl oynayabileceğimi ve maçı nasıl kazanabileceğimizi düşünmem gerekti."


NBA, hafta sonu itibarıyla bu yılın All-Star yedeklerini açıklamıştı. Doğu Konferansı'nda Scottie Barnes seçilirken, Ingram listeye giremedi.

28 yaşındaki yıldız, bu sezon Raptors'ın en skorer oyuncusu konumunda. Ingram, 49 maçta 21.9 sayı, 5.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalayarak Toronto'nun Doğu Konferansı'nın üst sıralarında yer almasına büyük katkı sağladı. Onun gelişiyle Raptors, konferansın elit takımları arasında anılmaya başladı.

Toronto şu anda 30-21'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor. Hem Scottie Barnes hem de başantrenör Darko Rajaković, Ingram'ın oylamada dahi ciddi şekilde değerlendirilmemesine şaşkın olduklarını ifade etti.

New Orleans'ta yaşadığı hayal kırıklıkları ve sakatlıkların ardından Raptors'ta adeta yeniden doğan Ingram, All-Star'a seçilmemesine rağmen sezonun geri kalanı için kararlı:

"Henüz işim bitmedi. Sanırım bunu tekrar kanıtlamam gerekiyor," diyen ve ilk All-Star seçimini 2020'de yaşayan Ingram, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kendime biraz anlayış göstermeyi öğrendim. Bazı günler yorgun uyanıyorum, vücudum iyi hissetmiyor ama yine de zorladım. Beni mümkün olduğunca sahada tutan sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bu kadar çok maç oynamamıştım. Sezonun ikinci yarısı çok iyi olacak."

