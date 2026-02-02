Toronto Raptors yıldızı Brandon Ingram, 2026 NBA All-Star maçına yedek olarak seçilmemesinin kendisini duygusal olarak etkilediğini açıkça dile getirdi.Raptors'ın Utah Jazz'ı 107-100 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Ingram, Sportsnet'ten Michael Grange'a şu ifadeleri kullandı:NBA, hafta sonu itibarıyla bu yılın All-Star yedeklerini açıklamıştı. Doğu Konferansı'nda Scottie Barnes seçilirken, Ingram listeye giremedi.28 yaşındaki yıldız, bu sezon Raptors'ın en skorer oyuncusu konumunda. Ingram, 49 maçta 21.9 sayı, 5.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalayarak Toronto'nun Doğu Konferansı'nın üst sıralarında yer almasına büyük katkı sağladı. Onun gelişiyle Raptors, konferansın elit takımları arasında anılmaya başladı.Toronto şu anda 30-21'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor. Hem Scottie Barnes hem de başantrenör Darko Rajaković, Ingram'ın oylamada dahi ciddi şekilde değerlendirilmemesine şaşkın olduklarını ifade etti.New Orleans'ta yaşadığı hayal kırıklıkları ve sakatlıkların ardından Raptors'ta adeta yeniden doğan Ingram, All-Star'a seçilmemesine rağmen sezonun geri kalanı için kararlı: