Athletic Bilbao tarihinde ilk Türk: Efe Korkut

Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez bir Türk oyuncuyu transfer etti: Efe Korkut!



Bask ekibi, Tayfun Korkut'un San Sebastian (Bask) doğumlu oğlu 19 yaşındaki orta saha Efe Korkut'u transfer etti ve 1.5+2 yıllık imza attırdı. Bilbao, bu transfer için Efe'nin bir önceki kululübü Stuttgart'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Efe, Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde oynayan alt takımı Bilbao Athletic'e katılacak.



Sadece Bask doğumlu futbolcuları veya ailesinde Bask geçmişi olan birini oyatan Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türk Milli Takımı tercih eden bir futbolcuyu oynatacak.



