02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Athletic Bilbao tarihinde ilk Türk: Efe Korkut

Athletic Bilbao, Tayfun Korkut'un San Sebastian (Bask) doğumlu oğlu 19 yaşındaki orta saha Efe Korkut'u transfer etti ve 1.5+2 yıllık imza attırdı.

calendar 02 Şubat 2026 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Athletic Bilbao tarihinde ilk Türk: Efe Korkut
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez bir Türk oyuncuyu transfer etti: Efe Korkut!

Bask ekibi, Tayfun Korkut'un San Sebastian (Bask) doğumlu oğlu 19 yaşındaki orta saha Efe Korkut'u transfer etti ve 1.5+2 yıllık imza attırdı. Bilbao, bu transfer için Efe'nin bir önceki kululübü Stuttgart'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Efe, Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde oynayan alt takımı Bilbao Athletic'e katılacak.

Sadece Bask doğumlu futbolcuları veya ailesinde Bask geçmişi olan birini oyatan Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türk Milli Takımı tercih eden bir futbolcuyu oynatacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.