02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Wilfried Singo'dan sakatlığı için açıklama!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Şubat 2026 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Wilfried Singo'dan sakatlığı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldız beki Wilfried Singo, yaptığı açıklamalarda hem fiziksel durumuna hem de profesyonel futbolun gerekliliklerine dikkat çekti.

"YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYORUZ"

RTI 1'e konuşan Singo, sahalara dönüş süreciyle ilgili olarak, "Yavaş yavaş geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmanın bir zorunluluktan öte, doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Fildişi Sahilli futbolcu, profesyonel seviyede ayakta kalmanın temel şartlarını anlattı.



"KOŞAMAZSAN HEDEFLERİNE ULAŞAMAZSIN"

Singo açıklamasında, "Çalışmak zorunluluk değil ama doğal bir şey. Hayatta seçtiğin şeydir. Çok formda olman gerekiyor çünkü bu ortamlarda her şey çok hızlı değişiyor. Koşamazsan hedeflerine ulaşamazsın" dedi.

"YETENEK TEK BAŞINA YETMEZ"

Futbolda başarının yalnızca yetenekle sınırlı olmadığını belirten Singo, saha dışı faktörlerin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Futbolda çok unsur var. Yetenek tek başına yetmez. Saha dışında da dikkat etmen gereken şeyler var. İyi uyumak, iyi dinlenmek, iyi beslenmek gerekiyor" sözlerini kullandı.

Hem ülkesinde hem de Avrupa'da çok sayıda yetenekli futbolcu bulunduğunu dile getiren Wilfried Singo, disiplin ve profesyonelliğin altını çizerek,

"Ülkemde ve burada çok fazla iyi yetenek var. Ama bazı şeylere saygı duymazsan ilerleyemezsin" diyerek genç oyunculara da net bir mesaj verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.