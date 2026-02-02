Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo ile ciddi şekilde ilgilenen takımlara karşı tekliflerini sunduğu ve bu süreçte dört takımın öne çıktığı bildirildi.Bu takımların Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks olduğu ifade ediliyor.NBA takas son tarihine yalnızca üç gün kala Bucks, Giannis için görüşmelerini aktif biçimde sürdürüyor. ESPN'den Shams Charania'ya göre Milwaukee, en agresif teklifleri yapan takımlara resmî karşı tekliflerini iletti.Charania, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:Giannis Antetokounmpo, 13 yıllık NBA kariyerinin tamamını Milwaukee Bucks formasıyla geçirdi. Yunan yıldız, sakatlığı öncesinde bu sezon 28.0 sayı, 10.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.