Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo ile ciddi şekilde ilgilenen takımlara karşı tekliflerini sunduğu ve bu süreçte dört takımın öne çıktığı bildirildi.
Bu takımların Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks olduğu ifade ediliyor.
NBA takas son tarihine yalnızca üç gün kala Bucks, Giannis için görüşmelerini aktif biçimde sürdürüyor. ESPN'den Shams Charania'ya göre Milwaukee, en agresif teklifleri yapan takımlara resmî karşı tekliflerini iletti.
Charania, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Hafta sonu boyunca Bucks, agresif tekliflerle gelen takımlarla temas halinde kaldı. Aldığım bilgiye göre bu tekliflere karşılık olarak kendi karşı tekliflerini de sundular."
"Heat, Timberwolves, Warriors ve Knicks şu an Giannis için en ciddi adaylar. Ancak her şey fiyat noktasında bitiyor: genç bir yıldız ve/veya çok sayıda draft hakkı."
Giannis Antetokounmpo, 13 yıllık NBA kariyerinin tamamını Milwaukee Bucks formasıyla geçirdi. Yunan yıldız, sakatlığı öncesinde bu sezon 28.0 sayı, 10.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.
Bu takımların Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks olduğu ifade ediliyor.
NBA takas son tarihine yalnızca üç gün kala Bucks, Giannis için görüşmelerini aktif biçimde sürdürüyor. ESPN'den Shams Charania'ya göre Milwaukee, en agresif teklifleri yapan takımlara resmî karşı tekliflerini iletti.
Charania, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Hafta sonu boyunca Bucks, agresif tekliflerle gelen takımlarla temas halinde kaldı. Aldığım bilgiye göre bu tekliflere karşılık olarak kendi karşı tekliflerini de sundular."
"Heat, Timberwolves, Warriors ve Knicks şu an Giannis için en ciddi adaylar. Ancak her şey fiyat noktasında bitiyor: genç bir yıldız ve/veya çok sayıda draft hakkı."
Giannis Antetokounmpo, 13 yıllık NBA kariyerinin tamamını Milwaukee Bucks formasıyla geçirdi. Yunan yıldız, sakatlığı öncesinde bu sezon 28.0 sayı, 10.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.