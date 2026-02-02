02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Bucks, Giannis için karşı tekliflerini sundu; 4 takım yarışta

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo ile ciddi şekilde ilgilenen takımlara karşı tekliflerini sunduğu ve bu süreçte dört takımın öne çıktığı bildirildi.

calendar 02 Şubat 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Bu takımların Miami Heat, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks olduğu ifade ediliyor.

NBA takas son tarihine yalnızca üç gün kala Bucks, Giannis için görüşmelerini aktif biçimde sürdürüyor. ESPN'den Shams Charania'ya göre Milwaukee, en agresif teklifleri yapan takımlara resmî karşı tekliflerini iletti.


Charania, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hafta sonu boyunca Bucks, agresif tekliflerle gelen takımlarla temas halinde kaldı. Aldığım bilgiye göre bu tekliflere karşılık olarak kendi karşı tekliflerini de sundular."

"Heat, Timberwolves, Warriors ve Knicks şu an Giannis için en ciddi adaylar. Ancak her şey fiyat noktasında bitiyor: genç bir yıldız ve/veya çok sayıda draft hakkı."

Giannis Antetokounmpo, 13 yıllık NBA kariyerinin tamamını Milwaukee Bucks formasıyla geçirdi. Yunan yıldız, sakatlığı öncesinde bu sezon 28.0 sayı, 10.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
