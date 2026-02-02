02 Şubat
Balıkesirspor lidere direnemedi

Kütahya deplasmanından mağlubiyetle dönen Balıkesir, 6 maç sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı

calendar 02 Şubat 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasında önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen ikinci devrenin ilk 3 maçından 7 puan çıkaran Balıkesirspor, deplasmanda lider Kütahyaspor'a 2-1 yenilerek fren yaptı. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda deplasmanda Söke 1970 ile berabere kaldıktan sonra Kütahyaspor'a mağlup olarak dış sahada umduğunu bulamadı.

Gruptaki 6 haftalık namağlup serisi sona eren Bal-Kes, 7 Aralık'ta deplasmanda kaybettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçından sonra ilk kez sahadan eli boş ayrıldı. Ligde 35 puanda kalmasına rağmen averajla 5'inci sırada kalıp Play-Off hattındaki yerini koruyan Balıkesir temsilcisi bu hafta düşme hattındaki Afyonspor'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
