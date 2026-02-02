02 Şubat
Avrupa'nın 5 büyük liginde sonuçlar!

Premier Lig'de Arsenal, rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderliğini pekiştirirken, La Liga'da Barcelona liderliği sürdü

calendar 02 Şubat 2026 13:59
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.
Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

ARSENAL ÜÇ HAFTA SONRA KAZANDI; PUAN FARKI 6!

Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı Martin Zubimendi, Karl Darlow (kendi kalesine), Viktor Gyökeres ve Gabriel Jesus'un golleriyle 4-0 yenerek üç hafta sonra galip geldi.


Zirve takipçilerinden Manchester City, konuk olduğu Tottenham ile 2-2 berabere kaldı, Aston Villa ise evinde Brentford'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Michael Carrick ile çıkışını sürdüren Manchester United, sahasında Fulham'ı 3-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Enes Ünal'ın 85. dakikada oyuna girdiği maçta Bournemouth, Wolverhampton deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Brighton, evinde Everton ile 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Chelsea'nin West Ham United'ı 3-2 yendiği haftada, Liverpool da Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest ise sahasında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında 53 puana sahip Arsenal, takipçilerinin puan kaybettiği haftada liderliğini pekiştirdi. Manchester City 47 ve Aston Villa 46 puanla Arsenal'ı izledi.

BARCELONA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Elche'yi Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford'ın golleriyle 3-1 yendi.

Zirve takipçisi Real Madrid, sahasında zorlandığı Rayo Vallecano mücadelesini 2-1 kazandı. Ev sahibi takımda Arda Güler, mücadelede 77 dakika görev aldı.

Atletico Madrid ise deplasmanda Levante ile 0-0 berabere kaldı.

Osasuna'ya konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle dönen Villarreal'in galibiyet hasreti üç haftaya çıktı.

Ligde 22 hafta sonunda 55 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Real Madrid 54 ve Atletico Madrid 45 puanla Barcelona'yı takip etti.

INTER'DEN ÜST ÜSTE 4. ZAFER

Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda Cremonese'yi Lautaro Martinez ve Piotr Zielinski'nin attığı gollerle 2-0 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

Zirve mücadelesi veren Napoli, evinde Fiorentina'yı 2-1'lik skorla geçti.

Juventus ise Parma deplasmanında 4-1 galip geldi. Konuk ekipte kasında ağrı hisseden Kenan Yıldız, ikinci yarının başında oyundan çıktı.

Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin evinde 4-0 kazandığı Hellas Verona maçında 66 dakika görev yaptı ve takımının ikinci golünü attı.

Emirhan İlkhan ise takımı Torino'nun sahasında Lecce'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 70 dakika görev yaptı.

Ligin 23. haftasında Inter, 55 puanla zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Milan 47, Napoli 46, Juventus 45 ve maç eksiği bulunan Roma 43 puanla Inter'i izledi.

BAYERN'DE 2. ŞOK; HAMBURG BERABERLİĞİ

Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Hamburg ile 2-2 berabere kaldı ve art arda ikinci kez puan kaybetti.

Bavyera ekibinin gollerini Harry Kane ve Luis Diaz, ev sahibi takımın gollerini ise Fabio Vieira Luka Vuskovic kaydetti.

Borussia Dortmund, evinde Serhou Guirassy'nin "hat-trick" yaptığı maçta Heidenheim'ı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımda Salih Özcan, uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.

Ozan Kabak'ın 90 dakika görev yaptığı mücadelede ise Hoffenheim, sahasında Union Berlin'i 3-1'lik skorla geçerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Köln ise konuk ettiği Wolfsburg'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda Cenk Özkacar, 90 dakika sahada kaldı.

Bayern Münih, 20 haftası geride kalan ligde 51 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 45, Hoffenheim 42 ve Stuttgart 39 puan topladı.

PSG TEMPOYU ARTTIRDI

Ligue 1'de PSG, Strasbourg deplasmanında Senny Mayulu ve Nuno Mendes'in golleriyle 2-1 kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Zirve takipçisi Lens, sahasında Le Havre'ı 1-0'lık skorla geçti.

İnişli çıkışlı performans sergileyen Olimpik Marsilya, Paris deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

Olimpik Lyon ise evinde Lille'i 1-0 yendi. Berke Özer, 90 dakika sahada kalarak konuk takımın kalesini korudu.

Ligin 20. haftasında PSG, 48 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 46, Marsilya ve Lyon 39'ar puanla PSG'nin ardından sıralandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
