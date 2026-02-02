Galatasaray'dan Mattias Svanberg için teklif!

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Sarı-kırmızılıların teklif yaptığı isimlerden biri daha ortaya çıktı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için teklif yaptı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu için teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Wolfsburg forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Svanberg, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
