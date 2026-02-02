02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Galatasaray'dan Mattias Svanberg için teklif!

Galatasaray, Wolfsburg forması giyen orta saha oyuncusu Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların teklif yaptığı isimlerden biri daha ortaya çıktı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için teklif yaptı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu için teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?


Wolfsburg forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Svanberg, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
