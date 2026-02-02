Kocaelispor Fenerbahçe maçı canlı bein Sports 1 şifresiz

KOCAELİ'DE FENERBAHÇE ÖNDE Fenerbahçe, rakibiyle ligde Kocaeli'de 20 maçta karşılaştı. İki takımın Kocaeli'deki puan mücadelelerinde Fenerbahçe, 8 galibiyet aldı. Ev sahibi takım 7 kez kazanırken 5 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu. İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, 2000-01'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi. Sarı-lacivertliler, 1994-95 ve 1981-82 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti. İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-82 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.



