02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
0-127'
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Uchenna Ogundu, Alanya'dan Augsburg'a transfer oldu

Alanyaspor'un genç Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu, Augsburg'a transfer oldu.

Uchenna Ogundu, Alanya'dan Augsburg'a transfer oldu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Alanyaspor'dan Uchenna Ogundu'yu kadrosuna kattı.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Yaz transfer döneminde Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor'a gelen 19 yaşındaki Nijeryalı forvet için Augsburg'un 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Uchenna Ogundu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
