Uchenna Ogundu, Alanya'dan Augsburg'a transfer oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Alanyaspor'dan Uchenna Ogundu'yu kadrosuna kattı.



Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.



Yaz transfer döneminde Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor'a gelen 19 yaşındaki Nijeryalı forvet için Augsburg'un 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.



SEZON PERFORMANSI



Alanyaspor forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Uchenna Ogundu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



