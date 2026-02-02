02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-032'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-033'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Fenerbahçe, Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi!

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekliyor. Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahayı sağlık kontrolünden geçirdi.

calendar 02 Şubat 2026 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 19:50
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Al Ittihad'den N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transferin onaylanmasını bekliyor.


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi. Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleyen sarı-lacivertliler, zaman kazanmak adına Kante için sağlık kontrolü hamlesinde bulundu.

BENZEMA VE EN-NESYRI

Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer oluyor. Benzema, Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'den Kante transferinde Youssef En-Nesyri'yi de kullanacak.

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

3 TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Kante, Benzema ve En-Nesyri transferleri için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.