Fenerbahçe, Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi!

Fenerbahçe, Al Ittihad'den N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transferin onaylanmasını bekliyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi. Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleyen sarı-lacivertliler, zaman kazanmak adına Kante için sağlık kontrolü hamlesinde bulundu.
BENZEMA VE EN-NESYRI
Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer oluyor. Benzema, Al Hilal ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'den Kante transferinde Youssef En-Nesyri'yi de kullanacak.
Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Al Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
3 TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR
Kante, Benzema ve En-Nesyri transferleri için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transferin onaylanmasını bekliyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi. Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleyen sarı-lacivertliler, zaman kazanmak adına Kante için sağlık kontrolü hamlesinde bulundu.
BENZEMA VE EN-NESYRI
Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer oluyor. Benzema, Al Hilal ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'den Kante transferinde Youssef En-Nesyri'yi de kullanacak.
Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Al Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
3 TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR
Kante, Benzema ve En-Nesyri transferleri için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleniyor.