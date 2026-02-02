02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-032'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-033'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Trabzonspor, Renato Nhaga'yı bitiyor!

Trabzonspor, Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililerin bu transfer için 5 milyon euro seviyesinde bir bonservis ödemesi bekleniyor.

calendar 02 Şubat 2026 20:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'nın transferinde son aşamaya geldi.

A Bola'da yer alan habere göre, Trabzonspor ve Casa Pia arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Tarafların müzakereleri tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un, 18 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro seviyesinde bir bonservis ödeyeceği yazıldı.

Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
