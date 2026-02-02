Trabzonspor, Renato Nhaga'yı bitiyor!

Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'nın transferinde son aşamaya geldi.
A Bola'da yer alan habere göre, Trabzonspor ve Casa Pia arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Tarafların müzakereleri tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.
Trabzonspor'un, 18 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro seviyesinde bir bonservis ödeyeceği yazıldı.
Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
