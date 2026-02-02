Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada ceza sahası dışından Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene attı.
Konuk ekip Fenerbahçe'de 13. dakikada sarı kart gören Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Meksikalı futbolcu, gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazanan Fenerbahçe, puanını 46'ya yükseltti ve 49 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Kocaelispor, 24 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında perşembe günü 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor, kupada perşembe günü Beşiktaş deplasmanına gidecek. Körfez ekibi, ligde gelecek hafta ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın yer aldı.
Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.
Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.
KOCAELİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklik yaptı.
İnan, Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl yerine Rivas'a, Agyei'nin yerine ise Can Keleş'e şans verdi.
Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Smolcic, Agyei, Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Susoho, Samet Yalçın, Nonge
Kocaelispor'un Manchester City'den transfer ettiği futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho da yedek kulübesinde yer aldı.
KOCAELİSPOR BASKILI BAŞLADI
Kocaelispor, taraftarının da desteğini alarak Fenerbahçe karşılaşmasına etkili başladı.
Ev sahibi ekip, özellikle ilk yarım saatte Fenerbahçe kalesine etkili ve tehlikeli ataklarla hücum etti. Kocaelispor'un bu baskısında sonuç çıkmadı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
İlk yarım saatin ardından oyunda dengeyi sağlayan ve rakip kaleye etkili gitmeye başlayan Fenerbahçe, ilk yarı bitmeden öne geçti.
Sarı-lacivertlilerde İspanyol yıldız Marco Asensio, 45+1. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne taşıdı.
DEVREDE FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe, Asensio'nun attığı golle Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
KOCAELİSPOR'DAN YİNE ETKİLİ BAŞLANGIÇ
İlk yarıya etkili başlayan Kocaelispor, ikinci yarıya da benzer başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, ikinci yarının ilk bölümünde de ilk yarıdaki gibi etkili ataklarını istediğini gibi sonlandıramadı.
TEDESCO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 60. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve 3 değişiklik birden yaptı.
Fenerbahçe'de bu dakikada Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene oyuna dahil oldu. Edson Alvarez, Youssef En-Nesyri ve Anthony Musaba kenara geldi.
FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 75. dakikada Dorgeles Nene ile 2-0'ı buldu. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo, topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Bu topta Nene'nin yaptığı vuruş üst direğe de çarptı ve ağlara gitti. Fenerbahçe, bu golle Kocaelispor deplasmanında durumu 2-0 yaptı.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
16. dakikada Can Keleş'in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
45. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
45+1'de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada ceza sahası dışından Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene attı.
Konuk ekip Fenerbahçe'de 13. dakikada sarı kart gören Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Meksikalı futbolcu, gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazanan Fenerbahçe, puanını 46'ya yükseltti ve 49 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Kocaelispor, 24 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında perşembe günü 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor, kupada perşembe günü Beşiktaş deplasmanına gidecek. Körfez ekibi, ligde gelecek hafta ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Kerem Aktürkoğlu, Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın yer aldı.
Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.
Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.
KOCAELİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklik yaptı.
İnan, Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl yerine Rivas'a, Agyei'nin yerine ise Can Keleş'e şans verdi.
Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Smolcic, Agyei, Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Susoho, Samet Yalçın, Nonge
Kocaelispor'un Manchester City'den transfer ettiği futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho da yedek kulübesinde yer aldı.
KOCAELİSPOR BASKILI BAŞLADI
Kocaelispor, taraftarının da desteğini alarak Fenerbahçe karşılaşmasına etkili başladı.
Ev sahibi ekip, özellikle ilk yarım saatte Fenerbahçe kalesine etkili ve tehlikeli ataklarla hücum etti. Kocaelispor'un bu baskısında sonuç çıkmadı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
İlk yarım saatin ardından oyunda dengeyi sağlayan ve rakip kaleye etkili gitmeye başlayan Fenerbahçe, ilk yarı bitmeden öne geçti.
Sarı-lacivertlilerde İspanyol yıldız Marco Asensio, 45+1. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne taşıdı.
DEVREDE FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe, Asensio'nun attığı golle Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
KOCAELİSPOR'DAN YİNE ETKİLİ BAŞLANGIÇ
İlk yarıya etkili başlayan Kocaelispor, ikinci yarıya da benzer başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, ikinci yarının ilk bölümünde de ilk yarıdaki gibi etkili ataklarını istediğini gibi sonlandıramadı.
TEDESCO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 60. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve 3 değişiklik birden yaptı.
Fenerbahçe'de bu dakikada Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene oyuna dahil oldu. Edson Alvarez, Youssef En-Nesyri ve Anthony Musaba kenara geldi.
FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 75. dakikada Dorgeles Nene ile 2-0'ı buldu. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo, topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Bu topta Nene'nin yaptığı vuruş üst direğe de çarptı ve ağlara gitti. Fenerbahçe, bu golle Kocaelispor deplasmanında durumu 2-0 yaptı.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
16. dakikada Can Keleş'in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
45. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
45+1'de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)