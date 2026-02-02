02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-032'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-033'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Jasikevicius'tan Barcelona maçı öncesi uyarı

EuroLeague'in 26. haftasında Barcelona'ya konuk olacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, tecrübeli rakip karşısında savunmada özellikle üç sayılık atışları durdurmaları gerektiğini vurguladı.

calendar 02 Şubat 2026 19:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 26. haftasında 3 Şubat Salı günü deplasmanda Barcelona'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakip için her şeyi zorlaştırmaları gerektiğini söyledi.
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Jasikevicius, Barcelona'nın Avrupa Ligi'nin en tecrübeli takımlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Bana göre her şey için net bir aday. Son derece iyi çalıştırılan bir ekip. Guard oyunları olağanüstü. Çok iyi oldukları üç sayılık atışları engellememiz gerekiyor. Genel olarak da bu çok tecrübeli takıma karşı her şeyi olabildiğince zorlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
Takımın tecrübeli oyuncularından İtalyan basketbolcu Nicolo Melli de zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Ayrıca yerel ligde aldıkları bir mağlubiyetten geliyorlar, bu yüzden kendi taraftarlarının önünde çok iyi ve sağlam bir oyun ortaya koymak isteyecekler." değerlendirmesinde bulundu.
 
Barcelona-Fenerbahçe Beko mücadelesi TSİ 22.30'da Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
