Napoli, Noa Lang yerine Alisson Santos'u transfer etti

İtalya Ligi takımlarından Napoli, Noa Lang'ı Galatasaray'a göndermesinin ardından sol kanat için transfer yaptı.Napoli Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sporting'in 23 yaşındaki Brezilyalı ismi Alisson Santos'un kiralandığı duyuruldu.İtalyan ekibi, kiralama bedeli olarak Sporting'e 3,5 milyon euro ödeyecek. Napoli sezon sonunda 16,5 milyon euro ödemesi halinde Santos'un bonservisini alabilecek.Sporting'de bu sezon 31 maça çıkan Alisson Santos, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.