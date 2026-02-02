02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
0-127'
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Napoli, Noa Lang yerine Alisson Santos'u transfer etti

Noa Lang'ı Galatasaray'a gönderen Napoli, sol kanat için transfer gerçekleştirdi.

calendar 02 Şubat 2026 21:13
İtalya Ligi takımlarından Napoli, Noa Lang'ı Galatasaray'a göndermesinin ardından sol kanat için transfer yaptı.

Napoli Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sporting'in 23 yaşındaki Brezilyalı ismi Alisson Santos'un kiralandığı duyuruldu.

İtalyan ekibi, kiralama bedeli olarak Sporting'e 3,5 milyon euro ödeyecek. Napoli sezon sonunda 16,5 milyon euro ödemesi halinde Santos'un bonservisini alabilecek.

Sporting'de bu sezon 31 maça çıkan Alisson Santos, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
