02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
2-045'
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
1-045'
02 Şubat
Udinese-Roma
0-0DA
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Esenler Erokspor evinde güldü

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 02 Şubat 2026 22:12 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
 
Esenler Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 32. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Erokspor 44 puana ulaşırken, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Erokspor, Hatay'a konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
 
Stat: Esenler Erokspor
 
Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Yazır, Orhun Aydın Duran
 
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 90+3 Eray Korkmaz), Kanga (Dk. 83 Recep Niyaz), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Alper Karaman), Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode (Dk. 78 Catakovic)
 
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Djokanovic (Dk. 66 Hoti), Bardhi (Dk. 46 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Taha Bartu Özdemir), Barış Ekinciler (Dk. 66 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko)
 
Gol: Dk. 32 Faye (Esenler Erokspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 39 Bardhi, Dk. 71 Glumac, Dk. 89 Kosoko (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 76 Mikail Okyar, Dk. 90+2 Enes Alıç (Esenler Erokspor)
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
