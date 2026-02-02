Esenler Erokspor evinde güldü

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Esenler Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 32. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Erokspor 44 puana ulaşırken, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Erokspor, Hatay'a konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Yazır, Orhun Aydın Duran
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 90+3 Eray Korkmaz), Kanga (Dk. 83 Recep Niyaz), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Alper Karaman), Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode (Dk. 78 Catakovic)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Djokanovic (Dk. 66 Hoti), Bardhi (Dk. 46 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Taha Bartu Özdemir), Barış Ekinciler (Dk. 66 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko)
Gol: Dk. 32 Faye (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Bardhi, Dk. 71 Glumac, Dk. 89 Kosoko (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 76 Mikail Okyar, Dk. 90+2 Enes Alıç (Esenler Erokspor)