Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım'dan Sterling açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını açıkladı.

calendar 02 Şubat 2026 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 23:28
Haber: DHA
Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

MENAJERİLE TEMAS KURULDU

31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.


Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling'in şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
