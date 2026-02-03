02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-181'

Udinese, Roma'yı 2022'den sonra ilk kez mağlup etti

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Udinese, sahasında Roma'yı Jurgen Ekkelenkamp'ın golüyle 1-0 yenerek rakibine karşı 2022'den bu yana ilk galibiyetini aldı.

calendar 03 Şubat 2026 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Udinese, Roma'yı 2022'den sonra ilk kez mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A 23. hafta maçında Roma, deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Udinese 2022'den beri Roma'ya karşı ilk kez galip geldi.
 
Bluenergy Stadium'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Jurgen Ekkelenkamp kaydetti.
 
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik 78 dakika sahada kaldı. Udinese'de ise Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo sakatlığının ardından ilk maçına çıktı ve 90+2'de oyuna dahil oldu.
 
Bu sonuçla birlikte Roma 43 puanda kalırken, Udinese 32 puana yükseldi.
 
Ligin sonraki maçında Roma, Cagliari'yi ağırlayacak. Udinese ise Lecce'ye konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.