Renato Nhaga için Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif

Galatasaray ve Trabzonspor Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferinde karşı karşıya geldi.

calendar 03 Şubat 2026 01:45 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 01:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga için harekete geçti. 

Hem Galatasaray, hem de Trabzonspor'un genç orta shaa oyuncusu için Portekiz Ligi takımlarından Casa Pia'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.

İki takımın, 18 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro seviyesinde bonservis teklif etti. Casa Pia'nın ise rakamın 8 milyon euroya çıkmasını beklediği öğrenildi.

Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
