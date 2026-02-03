02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-179'

Anderson Talisca'dan sözleşme sorusuna cevap

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

calendar 03 Şubat 2026 00:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan sözleşme sorusuna cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk oldukları Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, "Özellikle ikinci topların kazanımı önemli ve belirleyiciydi" dedi.

Talisca, maçı ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç oynadıklarını anlatan Talisca, kendileri açısından önemli olanın 3 puanı almak olduğunu ifade ederek, "Her ne kadar zemin zorlu olsa da 3 puanı almak bizim açımızdan değerli ve önemliydi." ifadelerini kullandı.

Talisca, bir gazetecinin atmosferle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine, Fenerbahçe'ye karşı oynandığı için atmosferin güzel olmasının normal olduğunu vurguladı. Taraftarın da güzel bir atmosfer yarattığını söyleyen Talisca, "Ben de futbolcu olarak böyle bir ambiyansta oynamayı tercih ederim, daha keyif veren bu." dedi.

YENİ SÖZLEŞME


Talisca, bir basın mensubunun yeni sözleşme bağlanma beklentisinin performansını etkileyip etkilemediği sorusunu ise şöyle cevap verdi:

"Hayır beni etkilemiyor. Çalışmamı etkilemiyor. Ben profesyonel bir futbolcuyum ve çalışmama odaklıyım. Bugün de bana göre maç özelinde kolektif olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Özellikle ikinci topların kazanımı önemli ve belirleyiciydi. Rekabeti yüksek bir maçtı. Tabii ki hedefimiz bu maçı kazanmaktı."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.