Beşiktaş, Junior Olaitan için resmi teklifini iletti

Transferde tam anlamıyla gaza basan Beşiktaş , Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe'nin kapısını çaldı.

Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile anlaştı ve Göztepe'ye resmi teklifini iletti, İzmir ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.

Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lgi maçında 2 kez fileleri havalandırdı.