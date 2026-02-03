02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
3-0
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
4-1
02 Şubat
Udinese-Roma
1-0
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
2-1

Porto, Casa Pia deplasmanında ilk yenilgisini aldı

Portekiz Süper Ligi'nin 20. haftasında Porto, deplasmanda Casa Pia'ya 2-1 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

calendar 03 Şubat 2026 01:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Porto, Casa Pia deplasmanında ilk yenilgisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz Süper Ligi 20. hafta maçında Porto deplasmanda Casa Pia'ya 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
 
Estadio Municipal de Rio Maior'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gaizka Larrazabal ve 45. dakikada Thiago Silva kendi kalesine attı. Konuk ekibin tek golünü 46. dakikada Pablo Rosario attı. Porto'da William Gomes 79. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 71. dakikada oyuna dahil oldu. Casa Pia'da Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesindeki Renato Nhaga maç kadrosunda yer almadı.
 
Bu sonuçla birlikte Porto 55 puanda kalırken, Casa Pia 18 puana yükseldi. Lider Porto haftayı ikinci sıradaki Sportin Lizbon'un 4 puan önünde tamamladı. Casa Pia 15. sırada haftayı tamamladı.
 
Ligin sonraki maçın Porto, Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Casa Pia ise Nacional'e konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.