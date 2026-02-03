Porto, Casa Pia deplasmanında ilk yenilgisini aldı

Portekiz Süper Ligi 20. hafta maçında Porto deplasmanda Casa Pia'ya 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Estadio Municipal de Rio Maior'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gaizka Larrazabal ve 45. dakikada Thiago Silva kendi kalesine attı. Konuk ekibin tek golünü 46. dakikada Pablo Rosario attı. Porto'da William Gomes 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 71. dakikada oyuna dahil oldu. Casa Pia'da Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesindeki Renato Nhaga maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Porto 55 puanda kalırken, Casa Pia 18 puana yükseldi. Lider Porto haftayı ikinci sıradaki Sportin Lizbon'un 4 puan önünde tamamladı. Casa Pia 15. sırada haftayı tamamladı.

Ligin sonraki maçın Porto, Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Casa Pia ise Nacional'e konuk olacak.