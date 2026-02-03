02 Şubat
Kayserispor'da Aaron Opoku ayrılığı

Zecorner Kayserispor, 26 yaşındaki futbolcusu Aaron Opoku'nun Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu açıkladı.

calendar 03 Şubat 2026 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: Kayserispor.org.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zecorner Kayserispor, futbolcuları Aaron Opoku'nun, Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu açıkladı.
 
Sarı-kırmızılı kulüp, sezon öncesi Almanya'nın Kaiserslautern kulübünden kadrosuna kattığı ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladığı 26 yaşındaki Opoku'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.
 
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Kayserispor forması altında 2025/26 sezonunda 20 resmi maça çıkan Aaron Opoku, bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
