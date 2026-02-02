Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Bir hafta önce taburcu edilen Mircea Lucescu, yeniden hastaneye kaldırıldı.
Soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan 80 yaşındaki teknik adam, en az 3 gün hastanede kalacak.
Doktorların, Lucescu'nun tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kapsamlı testler yapacağı bildirildi.
Romanya, 26 Mart tarihinde A Milli Takımımız ile Tüpraş Stadyumu'nda Dünya Kupası eleme play-off maçına çıkacak. kazanan takım, Slovakya - Kosova galibiyle karşılaşacak.
