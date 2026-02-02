02 Şubat
Mircea Lucescu yeniden hastaneye kaldırıldı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Play-Off Elemeleri'ndeki rakibi Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı.

calendar 02 Şubat 2026 22:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Bir hafta önce taburcu edilen Mircea Lucescu, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan 80 yaşındaki teknik adam, en az 3 gün hastanede kalacak.

Doktorların, Lucescu'nun tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kapsamlı testler yapacağı bildirildi.

Romanya, 26 Mart tarihinde A Milli Takımımız ile Tüpraş Stadyumu'nda Dünya Kupası eleme play-off maçına çıkacak. kazanan takım, Slovakya - Kosova galibiyle karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
