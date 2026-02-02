02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
0-127'
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Kocaeli'de gol sonrası olay!

Kocaelispor - Fenerbahçe maçında Marco Asensio'nun golünün ardından ortalık karıştı. İşte yaşananlar....

calendar 02 Şubat 2026 20:53 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 20:55
Kocaeli'de gol sonrası olay!
Süper Lig'de Kocaelispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta olay çıktı.

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle Kocaelispor deplasmanında 1-0 öne geçti.

Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan madde Matteo Guendouzi'ye isabet etti. Fransız futbolcu, kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.

Fenerbahçeli Skriniar, Guendouzi'nin yanına geldiği sırada tribünlere ağlamayın şeklinde bir hareket yaptı.

Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
