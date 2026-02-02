Haber Tarihi: 02 Şubat 2026 19:21 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 19:21

Kocaelispor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link

Kocaelispor Fenerbahçe canlı bein Sports linki | Kocaelispor Fenerbahçe maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Kocaelispor ile Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Kocaelispor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kocaelispor Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları...

Kocaelispor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link
Kocaelispor Fenerbahçe şifresiz bein Sports linki!  Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3 İSİM SINIRDA
 
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

LİGDE 42. RANDEVU
 
Fenerbahçe ile Kocaelispor, yarnı Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takımın 41 karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 21 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırırken Kocaelispor, 33 gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
KOCAELİ'DE FENERBAHÇE ÖNDE
 
Fenerbahçe, rakibiyle ligde Kocaeli'de 20 maçta karşılaştı. İki takımın Kocaeli'deki puan mücadelelerinde Fenerbahçe, 8 galibiyet aldı. Ev sahibi takım 7 kez kazanırken 5 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.
 
FARKLI SKORLAR
 
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.  İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, 2000-01'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi. Sarı-lacivertliler, 1994-95 ve 1981-82 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti. İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-82 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI 

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Kocaelispor:  Gökhan; Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara; Keita, Show, Linetty; Agyei, Petkovic, Rivas.
 
 
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Nene; Talisca.
 
 
3 EKSİK
 
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak. Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

