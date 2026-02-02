Juventus'ta iki ayrılık birden!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'ta iki ayrılık gerçekleşti.



Juventus, stoperi Daniele Rugani'nin sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu.



İtalyan ekibi, Rugani'den sonra ise Portekizli sağ bek Joao Mario ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Bologna'da forma giyecek.



31 yaşındaki stoper Daniele Rugani, bu sezon Juventus'ta 8 maçta forma şansı bulmuştu.



Joao Mario ise bu sezon forma şansı bulduğu 13 maçta 1 asist yaptı.



