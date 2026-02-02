02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-032'
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-033'
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Juventus'ta iki ayrılık birden!

Juventus, Daniele Rugani ve Joao Mario ile yollarını ayırdı. Rugani Fiorentina'ya, Joao Mario Bologna'ya kiralandı.

calendar 02 Şubat 2026 19:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 20:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Juventus'ta iki ayrılık birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'ta iki ayrılık gerçekleşti.

Juventus, stoperi Daniele Rugani'nin sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu.

İtalyan ekibi, Rugani'den sonra ise Portekizli sağ bek Joao Mario ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Bologna'da forma giyecek.

31 yaşındaki stoper Daniele Rugani, bu sezon Juventus'ta 8 maçta forma şansı bulmuştu.

Joao Mario ise bu sezon forma şansı bulduğu 13 maçta 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 12 8 0 43 17 44
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Kocaelispor 20 6 7 7 16 19 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.