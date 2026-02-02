02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Milli hentbolcular, Romanya'yı geçerse rakip Norveç

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı elemesi durumunda Norveç ile karşılaşacak

calendar 02 Şubat 2026 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli hentbolcular, Romanya'yı geçerse rakip Norveç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinde Romanya engelini geçmesi durumunda 3. turda Norveç ile mücadele edecek.
Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenen milli takım, 2. eleme turunda 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya ile eşleşmişti.

Türkiye, 2. turda ilk maçını 19 Mart'ta sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 22 Mart'ta Romanya'da oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre bu eşleşmeyi kazanan takım, 2027 Dünya Şampiyonası 3. eleme turunda Norveç'in rakibi olacak. Bu turdaki maçlar ise 13-14 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.