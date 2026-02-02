Milan'da Mateta transferi iptal!

Milan, Crystal Palace'tan Jean-Philippe Mateta'nın transferini rafa kaldırdı.Jean-Philippe Mateta'nın diz sağlık durumundan tam olarak emin olamayan Milan, ek kontroller yapılması için pazartesi sabah saatlerinde Londra'ya bir doktor gönderdi.Di Marzio'nun haberine göre, Milan, ek kontrollerin ardından dizindeki komplikasyonlar nedeniyle Mateta transferinde risk almama kararı verdi ve bu transferden vazgeçti.Bu gelişmenin ardından Mateta'nın geleceği büyük bir merak konusu oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Milan gündeme gelmeden önce Crystal Palace ile sorun yaşamış ve İngiliz ekibinde oynamak istemediğini dile getirmişti.Avrupa'da transfer dönemi bugün sona eriyor. [2 Şubat Pazartesi] 28 yaşındaki Mateta'nın Milan transferinin rafa kalkmasının ardından geleceği için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.Crystal Palace forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Mateta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.