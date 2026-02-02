02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
Sunderland-Burnley
23:00
Mallorca-Sevilla
23:00
Udinese-Roma
22:45
AVS-Braga
21:45
Casa Pia-FC Porto
23:45

Milan'da Mateta transferi iptal!

Milan, Crystal Palace'tan Fransız golcü Jean-Philippe Mateta'nın transferinden vazgeçti.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Crystal Palace'tan Jean-Philippe Mateta'nın transferini rafa kaldırdı.

DOKTOR GÖNDERİLDİ

Jean-Philippe Mateta'nın diz sağlık durumundan tam olarak emin olamayan Milan, ek kontroller yapılması için pazartesi sabah saatlerinde Londra'ya bir doktor gönderdi.

MILAN VAZGEÇTİ

Di Marzio'nun haberine göre, Milan, ek kontrollerin ardından dizindeki komplikasyonlar nedeniyle Mateta transferinde risk almama kararı verdi ve bu transferden vazgeçti.

PALACE'TAN AYRILMAK İSTİYOR


Bu gelişmenin ardından Mateta'nın geleceği büyük bir merak konusu oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Milan gündeme gelmeden önce Crystal Palace ile sorun yaşamış ve İngiliz ekibinde oynamak istemediğini dile getirmişti.

Avrupa'da transfer dönemi bugün sona eriyor. [2 Şubat Pazartesi] 28 yaşındaki Mateta'nın Milan transferinin rafa kalkmasının ardından geleceği için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Mateta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

