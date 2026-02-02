02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
20:00
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
20:00
02 Şubat
Sunderland-Burnley
23:00
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
23:00
02 Şubat
Udinese-Roma
22:45
02 Şubat
AVS-Braga
21:45
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
23:45

Fenerbahçe yönetiminden bir jest daha!

Fenerbahçe yönetimi, deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı öncesinde taraftarı için tribüne sarı bereler bıraktı.

calendar 02 Şubat 2026 16:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor ve Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesi için kozlarını paylaşacak.

Kocaeli Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak mücadelede soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

BİR JEST DAHA
Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlar için tribünlere sarı bereler yerleştirdi. Daha önce yağmurluk dağıtımıyla gündeme gelen Fenerbahçe, bu kez soğuk hava şartları nedeniyle berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.

Yapılan bu jest, sarı-lacivertli taraftarlar arasında memnuniyetle karşılanırken sosyal medyada ise kısa sürede gündeme oturdu.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
