Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21, Kadınlar Süper Lig'de ise 13. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
4 Şubat Çarşamba:
14.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor
16.00 Mihalıççık Belediyespor- Altınpost Giresunspor
16.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor
18.00 Ankara Hentbol-Güneysu
19.00 İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As
5 Şubat Perşembe:
14.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş
KADINLAR SÜPER LİG
4 Şubat Çarşamba:
14.00 Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor
17.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum
18.00 Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak
