Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21, Kadınlar Süper Lig'de ise 13. hafta maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



ERKEKLER SÜPER LİG

KADINLAR SÜPER LİG

14.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor16.00 Mihalıççık Belediyespor- Altınpost Giresunspor16.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor18.00 Ankara Hentbol-Güneysu19.00 İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As14.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş14.00 Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor17.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum18.00 Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak