03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş'ta Sörloth gerçeği!

Beşiktaş, Atletico Madrid'e Alexander Sörloth'un durumunu sordu. İspanyol ekibi, Sörloth'u ara transfer döneminde bırakmayacaklarını Beşiktaş'a iletti.

calendar 03 Şubat 2026 11:30
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sörloth gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta Alexander Sörloth ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'ya Sörloth'un durumunu sordu.

Cerezo, Norveçli golcüyü ara transfer döneminde bırakmayacaklarını Adalı'ya iletti.

BEŞİKTAŞ TAKİBİ BIRAKMIYOR


Beşiktaş, gelen bu cevaba rağmen 30 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmedi. Siyah-beyazlılar, Sörloth'un yaz aylarında satılma kararı alması durumunda Atletico Madrid'den kendilerine bilgi verilmesini istedi.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Sörloth, 10 kez ağları havalandırdı.

Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.