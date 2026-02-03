Beşiktaş'ta Sörloth gerçeği!

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'ya Sörloth'un durumunu sordu.
Cerezo, Norveçli golcüyü ara transfer döneminde bırakmayacaklarını Adalı'ya iletti.
BEŞİKTAŞ TAKİBİ BIRAKMIYOR
Beşiktaş, gelen bu cevaba rağmen 30 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmedi. Siyah-beyazlılar, Sörloth'un yaz aylarında satılma kararı alması durumunda Atletico Madrid'den kendilerine bilgi verilmesini istedi.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Sörloth, 10 kez ağları havalandırdı.
Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'ya Sörloth'un durumunu sordu.
Cerezo, Norveçli golcüyü ara transfer döneminde bırakmayacaklarını Adalı'ya iletti.
BEŞİKTAŞ TAKİBİ BIRAKMIYOR
Beşiktaş, gelen bu cevaba rağmen 30 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmedi. Siyah-beyazlılar, Sörloth'un yaz aylarında satılma kararı alması durumunda Atletico Madrid'den kendilerine bilgi verilmesini istedi.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Sörloth, 10 kez ağları havalandırdı.
Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.