03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-078'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Söke 1970 stoperine Süper Lig'den talip!

Söke 1970 SK'nın 20 yaşındaki stoperi Ahmet Taha'ya Süper Lig ve TFF 2. Lig'den talipler olduğu öğrenildi

calendar 03 Şubat 2026 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Söke 1970 stoperine Süper Lig'den talip!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'nın genç stoperi Ahmet Taha Dağbaşı transferde gözde oldu. Bu sezon forma giydiği 10 maçta dikkatleri üzerine çeken 20 yaşında, 1.97 boyundaki stoperin adı Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.

Ahmet Taha için Süper Lig'den taliplerin olduğunu belirten Söke 1970 SK Başkanı Mahmut Gözüaçık, "Ahmet Taha Dağbaşı için şu ana kadar 2 Süper Lig kulübü ve şampiyonluğa oynayan bir 2'nci Lig ekibi ile görüşmelerimiz oldu. Bu kulüplerden birinin oyuncumuzu kadrosuna katması çok büyük ihtimal. Önümüzdeki birkaç gün içinde transferin netleşmesini bekliyoruz. Eğer sezon içerisinde sakatlık yaşamamış olsaydı bu transfer muhtemelen çok daha önce netleşmişti. Buna rağmen Ahmet Taha'nın potansiyeli ve gelişimi, kulüplerin ilgisini çekmeye devam etti" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
