03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-077'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Hatayspor'da bir transfer daha: Sinan Özen!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki stoper Sinan Özen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Hatayspor'da bir transfer daha: Sinan Özen!
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 21 yaşındaki Sinan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

TRANSFER ŞOV!

Genç oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, 8. transferini gerçekleştirdi.

LİGDEKİ DURUMU

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Akdeniz temsilcisi bu sezon 1.Lig'de çıktığı 23 maçta da galibiyete ulaşamazken yalnızca 7 maçtan beraberlik çıkarabildi. Bu sonuçla birlikte 20 takım arasında 19. basamakta bulunan Hatayspor, en yakın rakibine 16 puan uzaklıkta.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
