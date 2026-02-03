Hatayspor'da bir transfer daha: Sinan Özen!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 21 yaşındaki Sinan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.



TRANSFER ŞOV!



Genç oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, 8. transferini gerçekleştirdi.



LİGDEKİ DURUMU



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Akdeniz temsilcisi bu sezon 1.Lig'de çıktığı 23 maçta da galibiyete ulaşamazken yalnızca 7 maçtan beraberlik çıkarabildi. Bu sonuçla birlikte 20 takım arasında 19. basamakta bulunan Hatayspor, en yakın rakibine 16 puan uzaklıkta.



