03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-076'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası üçüncü günü

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası üçüncü gün yarışları tüm heyecanıyla devam ediyor

calendar 03 Şubat 2026 13:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası üçüncü günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 3. gün yarışları başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyon, erkekler bireysel sprint elemeleriyle start aldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, sprint, scratch ve takip yarışlarıyla devam edecek organizasyonun üçüncü günü, scratch yarışı, bireysel sprint, bireysel takip finalleriyle tamamlanacak.

Şampiyonada 30 ülkeden 315 elit sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eliminasyon, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint disiplinlerinde pedal çeviriyor.


Organizasyon, 5 Şubat Perşembe günü sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.