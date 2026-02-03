03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-077'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Sivas'a geri döndü; Rej Manaj imzaladı!

Arnavutluk milli takımı golcüsü Rey Manaj, yeniden Sivasspor'da

calendar 03 Şubat 2026 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor Arnavut golcü Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında takımda forma giyen Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna kattı. 28 yaşındaki golcü oyuncu, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, başkan Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk'un Lushnje kentinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, İnter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah FC formalarını giydi.

Arnavutluk A Milli Takımı formasını da giyen Rey Manaj, daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyup, görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
