"MÜCADELE RUHU KATIYORUM"

Deneyimli guard Dennis Schröder, Cleveland Cavaliers'a takas edilmesinin ardından ilk tepkilerini paylaşarak yeni fırsat için heyecan duyduğunu ve başantrenör Kenny Atkinson ile yeniden çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Dennis Schröder, NBA kariyerinde 11. takımına takas edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden duygularını dile getirdi.32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Cleveland Cavaliers'a takas edildikten sonra aklından geçen ilk şeyin ailesi olduğunu söylerken, aynı zamanda yeni bir fırsat ve kazanma hedefi olan bir takıma katılacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu vurguladı.diyen Schröder sözlerini şöyle sürdürdü:Schröder, özellikle Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson ile yeniden çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. İkilinin ilişkisi, Atlanta Hawks'ta birlikte çalıştıkları 2013 yılına kadar uzanıyor.diyen Alman oyuncu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:Takımdaki rolü hakkında da konuşan Schröder, sertlik getirmeyi, kazanmayı sağlayan doğru basketbol hamleleri yapmayı ve genç oyunculara mentorluk etmeyi hedeflediğini söyledi.ifadelerini kullanan Schröder şöyle devam etti:Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla 12,8 sayı ve 5,3 ribaund ortalamaları yakalayan Schröder, geçen yaz Kings ile üç yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Cleveland'a takas edildi.13 yıllık NBA kariyerinde Schröder, bu takasla birlikte 11. farklı takımına katılmış oldu. Alman oyun kurucu, bugüne kadar sekiz kez takas edilerek NBA tarihindeki en çok takas edilen ikinci oyuncu konumuna geldi. Bu alandaki rekor, 11 takasla Trevor Ariza'ya ait.Schröder ayrıca, NBA tarihinde 13 farklı takım formasını giyen Ish Smith'in rekoruna da yaklaşmış durumda.Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin kalan üç yılı için sırasıyla 14,1 milyon dolar, 14,8 milyon dolar ve 15,5 milyon dolar alacağı belirtilirken, son sezonunun kısmen garanti olduğu ifade edildi.