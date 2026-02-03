Deneyimli guard Dennis Schröder, Cleveland Cavaliers'a takas edilmesinin ardından ilk tepkilerini paylaşarak yeni fırsat için heyecan duyduğunu ve başantrenör Kenny Atkinson ile yeniden çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Dennis Schröder, NBA kariyerinde 11. takımına takas edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden duygularını dile getirdi.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Cleveland Cavaliers'a takas edildikten sonra aklından geçen ilk şeyin ailesi olduğunu söylerken, aynı zamanda yeni bir fırsat ve kazanma hedefi olan bir takıma katılacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu vurguladı.
"İlk olarak elbette ailemi düşündüm. Onlar benimle birlikte yaşıyor. Geçen sezon bunu biraz yaşamıştık zaten, bu yüzden doğal olarak onları düşündüm," diyen Schröder sözlerini şöyle sürdürdü:
"İkinci olarak ev meselesi, taşınma süreci ve buradaki eşyalarımızı Cleveland'a götürme konusu aklıma geldi. Üçüncü olarak ise yeni takım, yeni fırsat konusunda heyecan duymaya başladım. Çünkü onlar her maçta rekabet ediyor ve kazanmak istiyor."
Schröder, özellikle Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson ile yeniden çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. İkilinin ilişkisi, Atlanta Hawks'ta birlikte çalıştıkları 2013 yılına kadar uzanıyor.
"Gerçekten, gerçekten Kenny [Atkinson] için oynamaktan çok heyecanlıyım. 2013'ten beri birlikteyiz. Atlanta'da ilişkimizin başladığı dönemdi. O zamanlar yardımcı antrenördü, ben ise ligdeki ilk yılımdaydım," diyen Alman oyuncu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
"Birlikte bir ilişki inşa etmeye başladık. Ayrıca o, benim memleketimin takımında da oynadı — yaklaşık dört ya da beş yıl önce satın aldığım kulüpte. Avrupa ve Almanya ile bir bağı var. Şimdi yeniden birlikte oynama şansımız oldu. Brooklyn'de ve Cleveland'da son birkaç yılda yaptıklarını görmek çok büyük bir şey. Bu yüzden kulübe katılmak için gerçekten çok heyecanlıyım."
"MÜCADELE RUHU KATIYORUM"
Takımdaki rolü hakkında da konuşan Schröder, sertlik getirmeyi, kazanmayı sağlayan doğru basketbol hamleleri yapmayı ve genç oyunculara mentorluk etmeyi hedeflediğini söyledi.
"Nereye gidersem gideyim dünyam aynı. Sahaya sertlik getiriyorum, her pozisyonda elimden gelen her şeyi yapıyorum, tam sahada baskı kuruyorum, doğru basketbol kararlarını veriyorum. Takıma 'hırçın mentalite' dediğimiz o mücadeleci ruhu katıyorum," ifadelerini kullanan Schröder şöyle devam etti:
"Bu rolde çok iyi olabileceğimi düşünüyorum. Genç guardlara mentorluk yapmak istiyorum. Bunu birkaç yıldır yapıyorum zaten. Bu yüzden kulübe katılmak için gerçekten çok heyecanlıyım."
Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings formasıyla 12,8 sayı ve 5,3 ribaund ortalamaları yakalayan Schröder, geçen yaz Kings ile üç yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Cleveland'a takas edildi.
13 yıllık NBA kariyerinde Schröder, bu takasla birlikte 11. farklı takımına katılmış oldu. Alman oyun kurucu, bugüne kadar sekiz kez takas edilerek NBA tarihindeki en çok takas edilen ikinci oyuncu konumuna geldi. Bu alandaki rekor, 11 takasla Trevor Ariza'ya ait.
Schröder ayrıca, NBA tarihinde 13 farklı takım formasını giyen Ish Smith'in rekoruna da yaklaşmış durumda.
Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin kalan üç yılı için sırasıyla 14,1 milyon dolar, 14,8 milyon dolar ve 15,5 milyon dolar alacağı belirtilirken, son sezonunun kısmen garanti olduğu ifade edildi.
