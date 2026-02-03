03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
0-02'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Galatasaray'da mutlu son: Can Armando Güner

Galatasaray, yaz transferi için anlaşmaya vardığı Can Armando Güner transferinde Mönchengladbach ile son aşamaya geldi. İşte detaylar...

calendar 03 Şubat 2026 17:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da mutlu son: Can Armando Güner
Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaştığı Can Armando Güner için Mönchengladbach ile masaya oturdu.

HT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar bu transferi 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye yakın.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY YOK


Haberde, Mönchengladbach'ın sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istediği ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacağı bildirildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı.  

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
