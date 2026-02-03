03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-077'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe'den Kante açıklaması!

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

calendar 03 Şubat 2026 14:19
Fenerbahçe'de Al Ittihad'den N'Golo Kante'nin transferi iptal oldu.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın transferinde yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Kante'nin transferinin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.


Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
