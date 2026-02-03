03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Vesely: "400. maçıma Fenerbahçe karşısında çıkmak çok özel!"

Jan Vesely, Fenerbahçe karşılaşmasıyla EuroLeague'de 400. maçına çıkmış olacak

Vesely: '400. maçıma Fenerbahçe karşısında çıkmak çok özel!'
Barcelona'nın tecrübeli uzunu Jan Vesely, 3 Şubat Salı günü eski takımı Fenerbahçe Beko karşısında EuroLeague'de 400. maçına çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Barcelona'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Vesely, 400. maçıyla ilgili duygularını şöyle ifade etti:

"Bu, yaşlandığım ve uzun yıllardır oynadığım anlamına geliyor. Rakibin Fenerbahçe olması da bunu daha özel kılıyor. Aslında bunu bilmiyordum, iki gün önce Satoransky'den öğrendim."

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Vesely, bu süreçte 1 EuroLeague, 4 Türkiye Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı


1990 doğumlu Vesely, bu sezon EuroLeague'de Barcelona formasıyla 20.1 dakikada 8.7 sayı ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
