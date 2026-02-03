Vesely: '400. maçıma Fenerbahçe karşısında çıkmak çok özel!'

Barcelona'nın tecrübeli uzunu Jan Vesely, 3 Şubat Salı günü eski takımı Fenerbahçe Beko karşısında EuroLeague'de 400. maçına çıkacak.
Karşılaşma öncesinde Barcelona'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Vesely, 400. maçıyla ilgili duygularını şöyle ifade etti:
"Bu, yaşlandığım ve uzun yıllardır oynadığım anlamına geliyor. Rakibin Fenerbahçe olması da bunu daha özel kılıyor. Aslında bunu bilmiyordum, iki gün önce Satoransky'den öğrendim."
2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Vesely, bu süreçte 1 EuroLeague, 4 Türkiye Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı
1990 doğumlu Vesely, bu sezon EuroLeague'de Barcelona formasıyla 20.1 dakikada 8.7 sayı ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.