Kocaelispor'da Skriniar tepkisi: 'Deport edilsin'

Durul, yeşil-siyahlı ekibin antrenmanında gazetecilere açıklamasında Kocaelispor'un sezon başından berisavundu.Hakemlerin yönetimiyle ilgili hiçbir mücadelenin sonuca ulaşmadığını aktaran Durul,diye konuştu.Durul, Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimini eleştirerek,ifadelerini kullandı.Fenerbahçeli futbolcu Skriniar'ın dünkü maçta tribünlere karşı yaptığı harekete de değinen Durul, şöyle devam etti:Fenerbahçe karşısında iyi futbol oynadıklarını dile getiren Durul,değerlendirmesinde bulundu.Durul, transferin son gününe kadar eksikleri tamamlamak istediklerini ifade ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialarının da devam ettiğini, Beşiktaş ile güzel maç olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan,dedi.